Ярославль, 16 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. 16 сентября в Ярославскую область прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, визит пройдет в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

фото сайта government.ru Сергей Шойгу

В Ярославле Сергей Шойгу посетил ОАО «Ярославский радиозавод» и Высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

Ярославский радиозавод является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса государства. Сегодня в производстве предприятия свыше 250 наименований готовых изделий, узлов и блоков — в основном для нужд Министерства обороны, различных силовых ведомств и Роскосмоса. Средства связи ярославского производства востребованы в сухопутных войсках, комплексах ПВО и РВСН, на кораблях ВМФ, российских самолетах и вертолетах.

На радиозаводе Сергей Шойгу ознакомился с образцами продукции, осмотрел механическое производство и цех микроэлектроники. Также министр оценил ход выполнения на предприятии государственного оборонного заказа и контрактов по производству средств связи для нужд Российской армии.

В частности, среди новинок производства 2015—2016 годов — портативная радиостанция 6-го поколения системы «Азарт», не имеющая аналогов в России морская радиостанция УКВ-диапазона Р-620 (собственная разработка инженеров СКБ предприятия), модернизированная бортовая аппаратура для авиации, модернизированные авиационные и морские спасательные радиостанции.

В высшем военном училище противовоздушной обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию учебного процесса и внедрение новых методик обучения курсантов, заслушал доклады командования округа о ходе обустройства войск в регионе. Также здесь министр обороны проведет рабочую встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.

В завершение рабочей поездки Сергей Шойгу примет участие в конференции военно-патриотических клубов ДОСААФ в КЗЦ «Миллениум». В рамках мероприятия состоится тожественная церемония вступления военно-патриотических клубов Ярославля в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Она пройдет в КЗЦ на конференции военно-патриотических клубов ДОСААФ.