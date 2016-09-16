Севастополь, 16 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Усилить работу по развитию инфраструктуры Севастополя — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин врио губернатора Дмитрию Овсянникову на заседании президиума Государственного Совета, состоявшегося 15 сентября в Керчи. Об этом глава города сообщил 16 сентября на заседании правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«В частности, президент обратил внимание на реализацию мероприятий, направленных на развитие дорожной и транспортных сетей, морского и авиационного сообщения. Обсуждались вопросы обновления автобусного и троллейбусного парка. Кроме того, Владимир Путин отметил, что необходимо проработать меры по комплексному развитию Балаклавы», — сказал Дмитрий Овсянников.

По словам главы города, назначены ответственные лица профильных структур правительства города для реализации поставленных президентом задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент провёл в Керчи заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России.