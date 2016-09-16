Владимир Путин поручил развивать инфраструктуру Севастополя
Севастополь, 16 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Усилить работу по развитию инфраструктуры Севастополя — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин врио губернатора Дмитрию Овсянникову на заседании президиума Государственного Совета, состоявшегося 15 сентября в Керчи. Об этом глава города сообщил 16 сентября на заседании правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В частности, президент обратил внимание на реализацию мероприятий, направленных на развитие дорожной и транспортных сетей, морского и авиационного сообщения. Обсуждались вопросы обновления автобусного и троллейбусного парка. Кроме того, Владимир Путин отметил, что необходимо проработать меры по комплексному развитию Балаклавы», — сказал Дмитрий Овсянников.
По словам главы города, назначены ответственные лица профильных структур правительства города для реализации поставленных президентом задач.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент провёл в Керчи заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России.