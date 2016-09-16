Севастополь, 16 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло постановление, которым изменяется порядок начисления заработной платы педагогов образовательных учреждений. С 1 августа фактическая зарплата выйдет на уровень официально заявленной — 25 тыс. 600 рублей. Документ принят на заседании правительства города 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

Принятое постановление вносит изменение в ранее принятое постановление о системе оплаты труда — с 1 августа базовая часть заработной платы в сфере образования составит 60% вместо прежних 50%, сообщил директор департамента образования Михаил Родиков.

«На 5% увеличивается базовая ставка; в 3,3 раза увеличивается размер доплаты за проверку тетрадей, за классное руководство; более чем в два раза увеличена доплата за квалификационную категорию, — пояснил Родиков суть изменений в системе среднего образования. — На 20% увеличивается зарплата всем педагогическим работникам дошкольного образования».

Сообщается, что это решение не приведет к росту заработной платы: заложенные в бюджет параметры на зарплаты в размере 25 тыс. 600 рублей останутся неизменными, что соответствует размеру средней оплаты труда в регионе, которая в Севастополе установлена в 23 тыс. 700 рублей.

«Все обязательные выплаты составляли 50% от общего объема заработной платы. Другие 50% были отданы на откуп директору школы — а это во многом субъективный фактор. Сейчас мы его убираем и в три раза повышаем доплаты. В результате основное тело будет более 60%», — пояснил Родиков.

Он добавил, что в прошлом году средний размер зарплаты достигался «путем премий, сейчас это будут стабильные, нормальные выплаты».

В течение 2015−16 годов работники образовательных учреждений Севастополя разного уровня выражали недовольство снижением фактической оплаты труда, которая по разной оценке составляла 7−15 тысяч рублей. Это привело к весомому оттоку кадров из системы образования.

В итоге накануне нового учебного года департамент образования столкнулся с дефицитом учителей. Однако чиновники предпочли объяснить ситуацию ростом общей численности учащихся в школах за счет мигрантов.