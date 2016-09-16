Бишкек, 16 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что США намерены вывести из-под удара запрещённую в РФ «Джебхат ан-Нусру». Об этом он заявил 16 сентября в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри и Сергей Лавров

По его словам, один из главных пунктов подписанных 9 сентября соглашений заключается в том, что США обязались «отделить ту оппозицию, которая с ними сотрудничает, от запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры» и подобных, если, конечно, эта вот затяжка с выполнением обязательств не связана с тем, что кто-то в Вашингтоне хотел бы этих террористов вывести из-под удара».

«По крайней мере, то, что касается Джебхат ан-Нусры», такие подозрения достаточно серьезны», — сказал Лавров в интервью агентству Sputnik.

Он рассказал, что в списке «лояльных» США группировок фигурирует и «Ахрар аш-Шам»: «Нам недавно американцы наконец-то дали список организаций, которые, как они считают, являются участниками режима прекращения боевых действий и которые, соответственно, должны выводиться из-под ударов. Там на одном из первых мест «Ахрар аш-Шам».

Лавров отметил, что раньше участники группировки «Ахрар аш-Шам» отказывались выполнять договорённости, заключённые между РФ и США, поскольку эти договорённости были направлены против запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры»: «Получается, что американцы в список организаций, которые им лояльны, включили составную часть террористической структуры, признанной в качестве такой ООН».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве 9 сентября согласовали пакет из пяти документов по урегулированию ситуации в Сирии.

По словам российского министра, достигнутые договорённости позволяют наладить эффективную координацию между Москвой и Вашингтоном в борьбе с террористами, расширить гуманитарный доступ к нуждающимся населённым пунктам Сирии, укрепить режим прекращения огня и в целом «создать условия для возобновления политического процесса».

Подробности пакета соглашений полностью раскрываться не будут, поскольку речь идёт о «достаточно серьёзной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто «наверняка попытается сорвать выполнение предусмотренных мер», отметил Сергей Лавров. При этом он уточнил, что все договорённости вступят в силу с понедельника, 12 сентября.