Ярославль, 16 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославской области на 16 сентября выдано уже 4366 открепительных удостоверений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Больше всего открепительных удостоверений выдано в 195 одномандатном избирательном округе — 2420, в 194 одномандатном округе выдано 1946 открепительных удостоверений.

ИА REGNUM

В целом по области в территориальных избирательных комиссиях было выдано 606 открепительных удостоверений, в участковых избирательных комиссиях — 3760.

Открепительные удостоверения избиратель может получить до 13:00 17 сентября в своей участковой избирательной комиссии. Гражданин, получивший открепительное удостоверение, сможет принять участие в голосовании на любом избирательном участке, но вместо двух бюллетеней (по партийным спискам и по одномандатным округам) получит один — только по партийному списку.