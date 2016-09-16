Москва, 16 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден собирается голосовать на предстоящих выборах главы США, об этом он заявил в ходе телеконференции с Афинами, где проводится Демократический форум, передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Однако Сноуден отказался уточнить, кому именно из кандидатов на пост президента он отдаст свое предпочтение. Специалист объяснил это тайной личной жизни. По его мнению, людей не стоит заставлять раскрывать свои намерения, касающиеся голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители американских правозащитных организаций призвали к снятию обвинений со Сноудена. В 2013 году сотрудник АНБ США обнародовал секретные данные о слежке за гражданами многих стран. Поле этого власти США заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и объявили в международный розыск. Специалисту удалось покинуть страну и достичь Гонконга, а позже перебраться в Россию.

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