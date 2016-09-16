Москва, 16 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки до 10% было предсказуемым, однако сомнения в таком решении все равно сохранялись, потому что накануне глава ЦБ РФ дала жесткий сигнал рынкам о том, что ставка не будет снижена. Банк России берет в расчет тенденции в экономике и в динамике цен, которые, по мнению ЦБ, пока не выглядят устойчивыми. Следовательно, сохраняются инфляционные риски, на борьбу с которыми направлено удержание ключевой ставки на высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Тем не менее, в конечном итоге Совет директоров Банка России принял во внимание замедление инфляции и снижающиеся инфляционные ожидания и понизил ставку.

Данное решение, бесспорно, является положительным как для экономики, так и для финансовых рынков. Однако существенного влияния не сможет оказать ни на динамику экономического роста, ни на инфляцию, ни на финансовые рынки», — считает Бадалов.

По его мнению, «для того чтобы придать положительный импульс экономическому росту в стране, ставку следует снизить до уровня 6−7%. Несомненно такое снижение ставки отразиться не лучшим образом на инфляции и курсе рубля, но всегда следует выбирать из двух зол меньшее. Сейчас назрела уже необходимость позаботиться об экономическом росте. Потому что рубль и инфляция сумели адаптироваться к внешним шокам, низким ценам на энергоносители и геополитическим рискам, а вот производственная активность в России до сих пор пребывает в кризисе, препятствует ее восстановлению в том числе жесткая денежно-кредитная политика Банка России».

«В свою очередь ключевая ставка на текущем уровне будет выступать приманкой для финансовых спекулянтов из Европы и США, где ставки находятся на крайне низких уровнях. Следовательно, до конца 2016 года сохранится приток спекулятивного капитала на российский рынок, который будет поддерживать курс рубля. Этот факт особой пользы не принесет нашей экономике, и даже наоборот, высокий курс рубля при текущих ценах на нефть формирует дефицит бюджета, который покрывается из резервного фонда.

Кроме этого, согласно коммюнике ЦБ рассчитывать на скорое снижение ключевой ставки не стоит. Если подобное и произойдет, то не ранее второго квартала 2017 года», — высказал свое мнение эксперт.

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