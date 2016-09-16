Москва, 16 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в октябре 2016 года нанесёт официальный визит во Францию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя информацию о приглашении, поступившем от президента Франции Франсуа Олланда в адрес Путина, Песков ответил, что президент уже готовится к предстоящему визиту.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала предстоящую поездку Путина во Францию. Политик объявила об этом на встрече с председателем Национального собрания Франции Клодом Бартолоном.