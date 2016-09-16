Москва, 16 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Банк России проявил себя сторонником консервативных подходов, снизив ключевую ставку лишь на 0,5%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 10% на заседании 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это решение было ожидаемо, поскольку в августе и сентябре мы увидели существенное снижение инфляционного давления, а также хорошие данные по безработице, что сформировало предпосылки для снижения ставки», — сказал он.

Значительных реакций валютного рынка ожидать не стоит, отметил Деев. «Регулятор ограничился снижением на 0,5%, что говорит о консервативном подходе, поэтому мы не ожидаем сильных движений на валютном рынке. Безусловно, некоторое ослабления рубля произойдет, но влияние данного фактора будет весьма ограничено», — подчеркнул он.

Свою приверженность консервативным решениям ЦБ сохранит и впредь, уверен Деев. «Если не будет форс-мажорных ситуаций на внешних рынках, то можно ожидать снижения ставки до конца 2016 года еще на 0,5%, поскольку экономика начинает стабилизироваться», — пояснил эксперт.

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16 сентября Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 10,5 до 10%. При этом Банк России считает необходимым поддерживать уровень ключевой ставки 10% до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I—II квартале 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

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