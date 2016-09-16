Москва, 16 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Решение ЦБ о снижении ключевой ставки было запоздалым, так как темпы инфляции в России уже давно опустились ниже 10% в годовом выражении. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября аналитик компании АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя решение Совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,5% — до 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Снижение ставки было логичным, но, на мой взгляд, запоздалым, так как темпы инфляции уже давно опустились ниже 10% в год и сейчас составляют 6,9%. ЦБ до последнего тянул с этим решением, поскольку надеялся сохранить стабильность рубля до выборов в Госдуму, а также монетарными способами побороть немонетарную инфляцию», — отметил эксперт.

Сильных движений ни на валютном, ни на фондовом рынке по результатам решения Банка России не будет, считает Яковенко. «Снижение ставки было ожидаемо и уже учтено в котировках. Вполне вероятно, что инфляция продолжит падать и до конца года ЦБ опустит ставку до 9%», — предположил аналитик.

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ЦБ снизил ключевую ставку с 10,5% до 10%. Ранее 10 июня 2016 года ставка была снижена с 11% до 10,5%.