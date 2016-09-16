Самара, 16 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Экс-старший налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 11 по Самарской области Анна П. признана виновной в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

wallspaper.ru Фемида

Следствием и судом установлено, что 10 июня 2014 года Анна П. для незаконного получения социальной субсидии в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», предоставила в администрацию Красноармейского района Самарской области заведомо ложные сведения, согласно которым основным местом её работы является крестьянско-фермерское хозяйство. В результате чего, в августе 2014 года она незаконно получила социальную выплату в размере более 1 млн 218 тыс. рублей.

Приговором федерального суда Красноармейского района П. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.