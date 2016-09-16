Москва, 16 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, Центробанк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5% до 10%. Сильной реакции в динамике USD/RUB и EUR/RUB это не вызвало — действия регулятора совпали с ожиданиями. Предварительные опросы Reuters и Bloomberg свидетельствовали об ожиданиях снижения ставки именно на такую величину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Центробанк выбрал неплохое время для действий. В последние месяцы курс рубля был достаточно стабилен, инфляционное давление ослабло. В августе и вовсе наблюдалась продуктовая дефляция — за счёт высокого урожая продовольствие подешевело. Ещё один фактор в пользу ужесточения денежно-кредитной политики — дефицит бюджета. В ближайшие дни вероятно небольшое ослабление рубля, оно немного сгладит разницу между бюджетными расходами и доходами.

До конца года состоятся ещё два заседания Центробанка — 28 октября и 16 декабря. Важно, какие будут дальнейшие действия российского регулятора. Безусловно, они будут зависеть от внутренних и внешних факторов. К первым относятся уровень инфляции, состояние экономики и банковского сектора, динамика рубля. Ко вторым — цены на нефть и действия мировых Центробанков. Главное внимание на Федеральную резервную систему США. Вероятность что Федрезерв поднимет ключевую ставку до конца года по рыночным оценкам составляет 75%. Если ожидания подтвердятся, то вновь доллар вновь будет фаворитом на мировых рынках.