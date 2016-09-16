Нальчик, 16 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. МВД по КБР назначило служебную проверку в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нальчику, задержанного по подозрению во взятке размером один миллион рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября сообщили в пресс-службе МВД республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Если вина сотрудника будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, отметили в ведомстве. Ряд его руководителей уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 14 сентября начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Нальчику и заместитель министра сельского хозяйства республики задержаны по подозрению в покушении на получение взятки и посредничество в этом.

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По версии следователей, полицейский потребовал от начальника одного из отделов Минсельхоза республики взятку в два миллиона рублей, пообещав прекратить проводимую в отношении чиновника проверку. Впоследствии полицейский согласился уменьшить сумму взятки вдвое.

Передать деньги должен был их общий знакомый — заместитель министра сельского хозяйства республики. Взяткодатель передал ему всю сумму 14 сентября в Доме правительства КБР. Оба чиновника уже освобождены от должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай коррупционных преступлений в Кабардино-Балкарии в 2016 году, в которых замешаны высокопоставленные сотрудники полиции. В феврале было возбуждено уголовное дело в отношении следователя одного из территориальных отделов МВД, который требовал 35 тыс. рублей за обещание не возбуждать уголовное дело.

Еще одно уголовное дело было передано в суд, в нем фигурантами являлись начальник первого отдела следственного управления УМВД России по Нальчику Оксана Иванова и бывший начальник отделения второго отдела того же следственного управления Марина Приева. Они обещали помощь в трудоустройстве в органы внутренних дел за деньги.