Рязань, 16 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. 24 участка дорог в Рязани были отремонтированы летом 2016 года за счет денег, собранных с дальнобойщиков через систему «Платон», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Полная замена покрытия прошла на 317 тысячах квадратных метров. На все дороги распространяется пятилетняя гарантия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Наиболее крупными отремонтированными объектами улично-дорожной сети стали участки по улицам Кальная, Островского, Халтурина, Касимовское шоссе, Дзержинского, Дягилевская, Гоголя, Введенская, Вознесенская и проезд Яблочкова», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году город получил рекордную сумму на строительство и ремонт дорог — почти 668 млн рублей. Из них 300 млн было выделено в рамках распределения средств, собранных через «Платон».

По состоянию на июнь 2016 года в городе было 465 км дорог. Из них в ремонте нуждалось более 315 км. По оценкам администрации, для того, чтобы привести все дороги города в надлежащее состояние нужно было не менее 6 млрд рублей.