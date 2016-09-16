Москва, 16 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Годовая инфляция в РФ составит около 4,5% в сентябре 2017 года и достигнет целевого уровня в 4% к концу 2017 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Положительный квартальный прирост ВВП ожидается во II полугодии 2016 года, однако в 2017 году темпы прироста ВВП будут невысокими — менее 1%. Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.

Читайте также: Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 10%

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%. С марта по июнь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 11%. 10 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 10,5%.

Читайте также: ЦБ РФ намерен сохранить ключевую ставку 10% до конца 2016 года