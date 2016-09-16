Варшава, 16 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам 16 сентября, что считает подозрительным то, что Россия не отдает стране обломки Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году.

Ed Sweeney Обломки самолёта

По его словам, этот самолет — польская собственность, и факт того, что Россия его обломки не отдает, провоцирует «разные домыслы не в пользу РФ». «В нормальных условиях тот, кому нечего скрывать, в такой ситуации собственность другого государства просто возвращает», — сказал Дуда.

Ранее российская сторона, которая, как и польская прокуратура, ведет расследование обстоятельств крушения Ту-154М с президентом Польши на борту, неоднократно заявляла, что обломки самолета — это вещественное доказательство. До окончания следствия они не могут быть переданы Польше.

Польская сторона намерена вернуть обломки, даже с привлечением «некоторых международных учреждений». Об этом заявил 16 сентября в эфире Польского радио министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Он заявил, что польская сторона готовит кампанию с обращением к нескольким международным институтам. Кроме того, по его словам, буквально в ближайшие несколько дней будут обнародованы новые материалы о трагедии под Смоленском.

Напомним, польский «борт №1» разбился 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования — всего, вместе с членами экипажа, 96 человек. Все погибли. Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета.

Дело расследовалось в течение нескольких лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.

Варшава, однако, считает, что виноваты российские диспетчеры. Кроме того, в Польше на последних парламентских выборах пришла к власти партия «Право и Справедливость», а также нынешний президент Польши Анджей Дуда является выдвиженцем этой партии.