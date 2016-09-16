Самара, 16 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Приговором Новокуйбышевского городского суда Александр Л. и Павел Б. признаны виновными в совершении преступления по уголовной статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Материальный ущерб, причиненный Средневолжскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, составил 592 рубля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

coombesy Выловленная рыба

В ходе судебного разбирательства установлено, что вечером 25 апреля 2016 года Александр Л. и Павел Б. на реке Кривуша на надувной лодке с помощью сети незаконно выловили рыбу общей массой 14 кг. Среди добычи браконьеров оказались щуки, голавли, караси и лещи.

В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме. Суд с учетом мнения прокурора, характеризующего личность данных подсудимых, назначил Александр Л. наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, а Павлу Б. — 11 тыс. рублей.