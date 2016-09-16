Рим, 16 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo планирует выпуск компактного хэтчбека, который должен стать конкурентом Volkswagen Golf, а также компания готовится к выпуску больших кроссоверов. План по расширению модельного ряда был обнародован в середине сентября 2016 года во время специально мероприятия для инвесторов концерна Fiat Chrysler, передаёт «Автовести». Фрагменты документов компании попали в Сеть через сайт Auto Pareri.

kimheimbuch0 Alfa Romeo

План Alfa Romeo предусматривает запуск в производство к 2020 году шести новых автомобилей. Один из должен быть представлен миру уже на Парижском автосалоне или шоу в Лос-Анджелесе. Этой новинкой станет первый в истории марки кроссовер, получившем имя Stelvio. Через 4 года, в 2020 году в модельном ряду бренда должно быть три кроссовера.

В списке новинок также полноразмерный седан и хэтчбек. Предположительно, хэтчбек сменит модель Giulietta, и новая модель должна будет стать конкурентом для Всемирно известного VW Golf.

Также Alfa Romeo планирует создать два более характерных автомобиля: вероятно, это будут спорткары, которые представят развитие модели 4С.

Большинство указанных в плане моделей будут построены на собственной эксклюзивной платформе, которая уже стала основой седана Giulia. Новинки выступят на европейском и североамериканском рынке. Однако хотя возвращение на рынки стран БРИК, включая Россию, не исключается.

Компания Alfa Romeo создана в 1910 году в Милане и является производителем автомобилей премиум класса. В 2015 году паление продаж автомобилей Alfa Romeo в России составило 54%. Так, за 2015 год на территории РФ было реализовано всего 44 машины этого бренда.