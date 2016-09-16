Чебоксары, 16 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках предвыборного периода составлено 60 административных протоколов по итогам рассмотрения обращения и жалоб. Об этом 15 сентября написал в своём блоге член Общественного совета МВД по Чувашии Альберт Ильин.

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«Ещё несколько дней назад я доподлинно знал о 60 административных протоколах по следам этих обращений», —сообщает общественник в своём блоге. В частности, 22 протокола составлено по признакам нарушения ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации»), 17 — по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»), шесть — по статье 5.11 КоАП РФ («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено»), пять — по статье 5.14 КоАП РФ («Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму»).

Альберт Ильин также уточняет, что по состоянию на 10 сентября было выявлено 16 фактов фальсификации подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашии. Для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.46 КоАП РФ («Подделка подписей избирателей, участников референдума») материалы направлены в прокуратуру. Кроме того, в ЦИК Чувашии направлено три материала о нарушениях выборного законодательства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала избирательной кампании в РФ в полицию поступило 4 тыс. обращений «о нарушениях избирательного законодательства либо охраны общественного порядка». «Наибольшие из них: Чувашская Республика — 478, Пермский край — 224, Свердловская область — 226. Мы их отождествляем, безусловно, как носящие под собой основания в виде нарушения избирательного законодательства, либо нарушения охраны общественного порядка. И как результат следствия работы пиарщиков. Это тоже всё понимаем и соответствующую работу проводим», — заявлял 13 сентября замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Обеспечивать общественный порядок при проведении выборов в РФ будут около 300 тыс. сотрудников полиции. При этом в шесть регионов будут стянуты дополнительные «группы офицеров». «В шесть регионов — Краснодар, Чувашия, Самара, Крым, Севастополь и Новосибирск — направляются группы офицеров министерства внутренних дел Российской Федерации для оказания практической помощи нашим низовым подразделениям», — сообщил Горовой.