Тегеран, 16 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Экспорт сырой нефти из Ирана достиг пятилетнего максимума, сообщает 16 сентября Reuters.

interpolit.ru Нефть

В августе Иран увеличил экспорт сырой нефти на 15%, в сравнении с июлем, который составил более 2 млн баррелей в сутки. Высокий спрос на иранскую нефть в Азии и Европе позволит Ирану повысить добычу нефти до 3,8 млн баррелей в сутки в сентябре.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России, как ожидается, встретятся в рамках Международного энергетического форума в Алжире в течение 26−28 сентября, чтобы обсудить возможность ограничения иранского экспорта для стабилизации мировых цен на нефть.

«Единственный способ для нефтедобывающих компаний повысить свои доходы в условиях низких цен на нефть, для удовлетворения потребностей своего бюджета, является увеличение добычи нефти», — сказал Виктор Шам, нефтяной аналитик консалтинговой компании IHS. «Можно ожидать, что Иран продолжит увеличивать добычу нефти», — добавил он.

Напомним, в 2012 году правительство Ирана прекратило, в ответ на санкции западных стран, продажу нефти США и Великобритании, а с начала 2013 году — и Евросоюзу.