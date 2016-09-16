Москва, 16 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Банк России считает необходимым поддержание уровня ключевой ставки 10% до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I—II квартале 2017 года, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5% в сентябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу», — говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%. С марта по июнь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 11%. 10 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 10,5%.