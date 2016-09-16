Красногорск, 16 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. 17 сентября в Московской области состоится акция «Наш лес. Посади свое дерево». В ходе мероприятия жители области смогут приехать на территории посадок в разных муниципалитетах региона и посадить саженцы деревьев. Власти Подмосковья обещают, что в ходе акции будет высажено 1,3 миллиона деревьев. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова.

Иван Шишкин. Молодые сосны

«В ходе осенней акции в Московской области посадят более 1,3 миллиона деревьев. А в целом за весь 2016 год объем посадок молодого леса на территории лесного фонда Подмосковья, с учетом акции 17 сентября, составит порядка 40 миллионов деревьев», — заявил Чупраков.

По подсчетам властей, участие в посадке примут более 160 тысяч человек. Для проведения акции уже подобраны 111 площадок на землях лесного фонда площадью 335 гектаров.

Отметим, что в 2015 году акция «Наш лес. Посади свое дерево» завершилась высадкой более 1,5 миллионов деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция по посадке деревьев проходит в Подмосковье дважды в год — весной и осенью. Весной проводится акция «Лес Победы», посвященная Победе в Великой Отечественной войне, а осенью — акция «Наш лес. Посади свое дерево».