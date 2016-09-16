Владимир, 16 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Во Владимире в садовом товариществе горят заброшенные дачи. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM. Дым виден из многих частей города. По информации жителей, сгорели 12 домов. ГУ МЧС по Владимирской области сообщает о пяти.

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Как передает «Зебра ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, площадь пожара составляет примерно 100 квадратных метров. Сейчас на месте работают спасатели, предварительная причина ЧП — поджог.

При этом в сообщении издания отмечается, что в декабре 2015 года по итогам общественных слушаний эта и прилегающая территория были отданы под многоэтажную застройку. Здесь должны появиться семь новостроек.

ИА REGNUM отмечает, что серия поджогов не так давно произошла в соседней Рязани. Подозрение сразу пало на представителей строительных компаний. В итоге губернатор Олег Ковалев поручил главе рязанской администрации Олегу Булекову разобраться, кто может быть заинтересован в пожарах. После обдумывания ситуации городские власти решили не отдавать под застройку территории домов, которые были подожжены, а создать на этих местах зеленые зоны.