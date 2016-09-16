Симферополь, 16 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. С 1 октября начинает работу автоэкспресс Fly&Bus, который будет перевозить пассажиров из аэропорта «Симферополь» в пять городов Крыма и обратно. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе АНО «Единая транспортная дирекция».

Карло Боссолини. Вид Севастополя

«Проект Fly&Bus направлен на улучшение транспортной доступности туристических и курортных объектов, расположенных в Крыму, как в межьсезонье, так и в летний период», — сообщила пресс-служба дирекции.

Предполагается, что в сутке будут выполняться не менее 40 отправлений автобусов в сутки с привокзальной площади аэропорта Симферополь в Алушту, Ялту, Севастополь, Саки и Евпаторию.

Стоимость билета составит 150 рублей (Саки), 250−260 (Евпатория и Алушта) и 400 рублей (Ялта и Севастополь).

При этом будет действовать система скидок. Так, для детей до 12 лет скидка составит 12%, а для детей до 2-х лет поездка будет бесплатной. При оплате услуги с обратным направлением цена на второй билет будет снижена на 10%.