В Москве подросток выжил, выпрыгнув с девятого этажа
Москва, 16 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Москве 15-летняя девушка выжила после того, как выпрыгнула из окна квартиры на девятом этаже, сообщает Life.
imenno.ru
Открытое окно
Инцидент произошел в жилом доме на улице Большая Калитниковская вечером 14 сентября. Скорую помощь пострадавшей вызвали очевидцы, девушку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По данным издания, подросток находится в отделении реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело против неустановленного лица — девушка подвергалась «систематическим унижениям».