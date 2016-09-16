Москва, 16 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Москве 15-летняя девушка выжила после того, как выпрыгнула из окна квартиры на девятом этаже, сообщает Life.

imenno.ru Открытое окно

Инцидент произошел в жилом доме на улице Большая Калитниковская вечером 14 сентября. Скорую помощь пострадавшей вызвали очевидцы, девушку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По данным издания, подросток находится в отделении реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело против неустановленного лица — девушка подвергалась «систематическим унижениям».