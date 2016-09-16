Вильнюс, 16 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Литва, Латвия, Эстония и Словения в буквальном смысле задыхаются от клещевых инфекций, а количество зараженных — самое высокое по ЕС, утверждают литовские медики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября.

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«Ежегодно в мире клещевой энцефалит поражает 10−13 тыс. человек, из них в Европе — около 3 тыс. На данный момент Литва, Латвия, Эстония и Словения — зоны с самым высоким уровнем заражения клещевым энцефалитом в Европе, здесь показатель заболеваемости достигает 12−13 случаев на 100 тыс. человек. Первый пик заболевания приходится на июнь, но больше всего случаев заболевания фиксируется в июле-августе: 49%-60% годовых случаев клещевого энцефалита в Литве. Такую тенденцию можно связать с тем, что люди в это время чаще бывают в лесу, на природе. После ухудшения экономической ситуации безработные и пенсионеры собирают ягоды, грибы, рыбачат и занимаются другой деятельностью, что повышает риск заражения — люди старше 50 лет составляют 37%-57% от всех людей, заразившихся клещевым энцефалитом», — говорит профессор Вильнюсского университета, специалист по инфекционным заболеваниям Центра медицинской диагностики и лечения Лигита Янчорене.

По ее утверждению, в Литве активный период клещей длится с конца марта до ноября, а в некоторых случаях и до середины декабря, когда температура среды достигает +5, +7°C.

«Грибной пик в стране начинается в середине лета, когда начинают зреть лисички, вторая волна пика начинается в конце августа. Литовцы отличаются тем, что не любят покупать грибы. Если нужно — они едут в лес и собирают их сами. Городские жители чаще всего собирают грибы для себя, но те, кто живет рядом с лесом, кто хочет добавку к зарплате или пенсии, собирают грибы для продажи. В этом году в лесу полно излюбленных литовцами грибов — лисичек», — говорит глава Ассоциации представителей ягодного и грибного бизнеса Литвы Виргиниюс Варанавичюс.

«Люди чаще всего заражаются от укуса клеща, но 44% людей, заразившихся клещевым энцефалитом, даже не замечают этого, потому что укусы клещей неболезненные. Намного реже клещевым энцефалитом заражаются после употребления термически необработанного коровьего или козьего молока или изготовленных из него продуктов», — говорит врач Янчорене.