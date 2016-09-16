Астана, 16 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Недавно назначенная на пост сенатора (депутата верхней палаты парламента) старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева прокомментировала слухи о том, что она может стать преемником своего отца.

Evstafiev Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева

«Все 25 лет нашей независимости разговоры о преемственности ходили. Я себя рассматриваю человеком, очень верно и преданно служащим своей Родине, являющимся членом команды нашего президента. Поэтому здесь, знаете, все эти гадания — это как вилами по воде. Спекуляция, не более», — заявила она в кулуарах парламента, отвечая журналистам на вопрос о том, считает ли она себя преемником президента.

Она также отметила, что ее новая должность — сенатор парламента — ей кажется весьма интересной.

«Я считаю, что поработать сенатором — это очень большое доверие и ответственность. Работа интересная, мне знакомая. Единственное, радуюсь тому, что теперь буду еще и познавать новое поле, новую сферу деятельности. Это наша безопасность, оборона, международные отношения. Поэтому я считаю, что впереди еще много интересной работы», — пояснила сенатор Назарбаева.

Сегодня, 16 сентября, депутаты Сената парламента Казахстана на пленарном заседании палаты единогласно избрали Даригу Назарбаеву председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

«Дарига Нурсултановна имеет очень большой опыт работы в этой сфере, поэтому полагаю, что нет необходимости в обсуждении данной кандидатуры. Уверен, что Дарига Нурсултановна внесет новый импульс и весомый вклад в качестве председателя комитета в работу палаты», — сказал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 8 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял с должности премьер-министра республики Карима Масимова и назначил его председателем Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ). Отставка премьера автоматически повлекла за собой отставку всего правительства. В прошлом составе правительства Дарига Назарбаева занимала пост заместителя премьер-министра. 13 сентября Назарбаев сформировал новый Кабинет министров, в котором не нашлось места его старшей дочери: она была назначена на пост сенатора.

Между тем, как заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» политолог Андрей Чеботарёв, новое назначение Дариги Назарбаевой дает ей шанс стать новым президентом Казахстана.

«Если ее выдвинут на позицию председателя Сената, то есть, если вдруг Касым-Жомарта Токаева переведут на какую-нибудь другую работу, а Даригу Назарбаеву по предложению главы государства могут избрать спикером, то тогда мы получим потенциального будущего президента страны», — отметил Чеботарев.