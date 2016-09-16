Москва, 16 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Банк России снизил ключевую ставку до 10% годовых, сославшись на то, что замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Такое решение принято сегодня, 16 сентября, на заседании Совета директоров ЦБ РФ, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из того, что инфляция заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу ЦБ. Принятое решение по снижению ключевой ставки снизит инфляционные ожидания.

При этом сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Это решение регулятор принял для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса национальной валюты. 30 января 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%, а затем с марта по июнь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 11%. 10 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 10,5%.

Добавим, ранее ЦБ РФ прогнозировал снижение ставки до 10−12% до конца 2016 года.