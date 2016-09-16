Ереван, 16 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 сентября, с рабочим визитом отправился в Киргизию для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

cis.minsk.by Заседание Совета глав государств СНГ 16 октября 2015 года

По информации пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, на очередном заседании Совета глав государств СНГ (СГГ) планируется рассмотреть более 10 проектов документов в области политического взаимодействия, в сферах гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности.

На заседании планируется подписать одобренные Советом министров иностранных дел заявления глав государств — участников Содружества Независимых Государств в связи с 25-летием СНГ и по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, главы государств обсудят вопросы адаптации Содружества к современным реалиям в контексте повышения эффективности деятельности уставных и отраслевых органов Содружества.

В рамках дальнейшего расширения взаимодействия в гуманитарной сфере на заседании СГГ предполагается рассмотреть проекты решений об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018 года — Годом культуры в Содружестве Независимых Государств, о реализации в 2017 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Азербайджанской Республике и внесении изменений в Положение об этой программе.

В целях расширения и углубления экономического сотрудничества планируется рассмотреть вопросы проведения переписей населения раунда 2020 года в странах СНГ и развития межрегионального сотрудничества.

Ряд значимых проектов документов, вносимых на рассмотрение СГГ, нацелен на обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам.

В частности, планируется принять программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017 — 2019 годы и в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016 — 2020 годы. Будут также обсуждены вопросы защиты участников уголовного судопроизводства.

Главы государств примут Решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2017 году, определят дату и место проведения очередного заседания СГГ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин также примет участие в заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств в Бишкеке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее обозначил основную повестку саммита. Одной из тем переговоров станет актуальный вопрос противостояния международному терроризму на межгосударственном уровне. Российский президент на встрече изложит концепцию председательства России в СНГ в будущем году.

«Повестка дня саммита СНГ включает 15 вопросов, касающихся развития многопланового взаимодействия на пространстве Содружества в экономической, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах», — сказал Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в Бишкек на саммит СНГ. Одной из ключевых тем станет модернизация Содружества.

Последнее заседание Совета глав государств СНГ состоялось 16 октября 2015 года в казахском Бурабае.