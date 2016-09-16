Челябинская область, 13 апреля, 2007, 10:44 — ИА Регнум. Cдав экзамен и отработав на международном турнире в Касабланке (Марокко), олимпийскую судейскую категорию по дзюдо получил заведующий кафедрой физического воспитания Челябинского государственного университета Александр Перевозников, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе учебного Центра олимпийской подготовки и федерации дзюдо Челябинской области Валерий Китченко. Перевозников стал третьим в России судьей олимпийской категории по дзюдо. Ему, а также коллегам Марине Бондарь из Сыктывкара и Андрею Шпанагелю из Красноярска предстоит работать на предстоящих рейтинговых турнирах и подстраховывать российских спортсменов во время отбора на Олимпийские игры в Пекин.

Обладателя пятого дана по дзюдо (он получил сертификат ФДР и НСД перед поездкой в Марокко) и олимпийской категории Перевозникова поздравили на очередном заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Челябинске VII открытого Всероссийского турнира по дзюдо на Кубок губернатора.Турнир пройдет 14 и 15 апреля в учебном Центре олимпийской подготовки.