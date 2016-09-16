Симферополь, 16 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил создать «мощное крымское лобби» в США: правда, пока не хватает времени, передаёт Life.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Аксёнов пояснил, что в США проживает много российских граждан: никто с ними не работает. Если проводить с ними работу, на которую пока не хватает ресурсов (прежде всего, времени), то можно было бы сформировать мощное лобби. По мнению главы Крыма, к этому вопросу в дальнейшем имеет смысл вернуться.

Напомним, Вашингтон не признаёт Крым российским. После присоединение Крыма к России против Москвы были введены санкции. Крым российским не признают и европейские государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября новоназначенный посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Крым может вернуться в состав Украины по «прибалтийскому сценарию». «Большинство на Западе видит этот процесс аналогичным положительному примеру Балтийских стран. В течение многих лет эти государства были в составе Советского Союза, и США так и не признали их аннексии», — сказала она.