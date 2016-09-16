Астана, 16 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. За случаями самозахвата земли, вырубки леса будут следить из космоса. Таким же образом будут отслеживать опасность селя в Алма-Ате (Алматы). Об этом со ссылкой на заместителя председателя правления АО «Центр развития Алматы» Асета Абдуалиева сообщает сегодня, 16 сентября, агентство Казинформ.

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«Интересный проект — это космическая съемка Алматы (Алма-Аты), то есть мы договорились с компаниями, которые будут вести съемку города, область гор на опасность селя, по самовольному захвату земли, вырубке зеленых насаждений», — сказал Абдуалиев.

Прежние методы при этом никто не отменяет — наблюдение за состоянием моренных озер в горах (озера, образующуюся в теле ледника, опасные прорывом и образованием селя — ИА REGNUM ) будут вести вертолеты Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Адбуалиев отметил, что внедрение космической съемки — «очень дорого», но выразил надежду, что система заработает с 2017 года.

«Если мы внедряем систему космического мониторинга, то мы уже с актуальностью раз в неделю будем получать съемку — сопоставлять данные», — сообщил глава Центра.

Добавим, 15 сентября профильные структуры доложили об успехах отечественной космической отрасли. По данным Казкосмоса, космическая система связи «KazSat» с 2011 по 2016 годы обеспечила потребности 15 операторов связи и организаций Казахстана, за 5 лет система «KazSat» обеспечила замещение услуг иностранных операторов по аренде транспондерной емкости, при этом сумма импортозамещения составила порядка 18 млрд тенге (3,5 млрд. рублей).

Отметим, что и столица Казахстана не осталась без внимания с воздуха: российская группа компаний, которая занимается производством беспилотных аэрофотосъемочных комплексов, сообщила, что сфотографирует часть Астаны для создания 3D-карты города.

Снимки представят на межрегиональном форуме 4 октября в Астане, где ожидается участие президентов Казахстана и России.