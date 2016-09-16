Вильнюс, 16 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 16 сентября, назвала «недоразумением» идею создания армии ЕС. Перед саммитом ЕС в Братиславе она заявила: «Мы не можем удвоить или заменить НАТО». Безопасность является одним из основных вызовов, необходимо более тесное сотрудничество в этой области. Главу Литвы цитирует литовское новостное агентство Elta.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Грибаускайте утверждала, что не согласна с мнением председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, что ЕС столкнулся с экзистенциальным кризисом: «Нет. У нас есть несколько серьезных вызовов. Один из них — Brexit. У нас нет другого выбора, как только искать решение».

Как сообщили ИА REGNUM в канцелярии Грибаускайте, цель встречи в Братиславе — дать оценку ситуации, сложившейся в ЕС после голосования по Brexit, и сформулировать видение будущего ЕС — «в какой Европе нуждаются граждане сообщества, как лучше провести в жизнь их ожидания и как преодолевать навалившиеся на ЕС вызовы».

По словам Грибаускайте, голосование по Brexit вскрыло застарелые проблемы всего Европейского союза и государств-членов. Политическая элита отдалилась от простых людей, не прислушивается к их насущным вопросам, не слышит их опасений. А обвинять в собственном бездействии и неудачах во внутренней политике она склонна Европейский союз.

Как отмечает глава государства, «нельзя разрешить популистам и евроскептикам задавать тон в политическом пространстве. Необходимо придерживаться ответственной политики и эффективно решать проблемы миграции, безопасности и экономики». Найти те области сотрудничества, в которых единый ответ ЕС на вызовы сегодняшнего дня был бы наиболее действенным.

Братиславский саммит — первая встреча 27 стран ЕС, на которой начнутся дискуссии о будущем сообщества. Видение того, каким Европейский союз должен быть в будущем, будет обсуждаться на встрече ЕС в верхах в декабре 2016 года, на неформальном саммите в феврале 2017 года на Мальте и во время празднования 60-летия ЕС в Риме.