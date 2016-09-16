Берлин, 16 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Мировые продажи легковых автомобилей выросли на 6,3% в августе, по сравнению с 2015 годом, заявила компания Volkswagen, сообщает 16 сентября ИА Associated Press.

Simon Volkswagen

Немецкий автопроизводитель сообщил, что компания Volkswagen Group продала 759 тыс. 400 автомобилей в августе 2016 года. В аналогичный период 2015 года Volkswagen Group продала 714 тыс. 400 автомобилей. Продажи в Европе выросли на 8,3% и достигли 264 тыс. 500 автомобилей.

В Китае немецкий автопроизводитель продал 323 тыс. 600 автомобилей, увеличив, тем самым уровень продаж в Китае на 19,7%. В США Volkswagen Group столкнулась с падением спроса на немецкий автопром на 3,8% до 54 тыс. 300 автомобилей.

За первые восемь месяцев 2016 года продажи Volkswagen Group выросли на 1,8%, в сравнении с предыдущим годом, и достигли 6 млн 660 тыс. автомобилей.