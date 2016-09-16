Вологда, 16 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. 34-летний житель Индустриального района Череповца расправился со своим новорожденным сыном, который появился на свет 11 сентября. Причем, придушив ребенка, преступник вызвал скорую помощь, сообщив, что младенцу стало плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете. Однако к моменту прибытия врачей новорожденный был уже мертв. Как удалось установить, ребенок задохнулся из-за того, что ему сильно сдавили шею.

uralinform.ru Пустая кроватка

«Мальчика вместе с матерью выписали из роддома 13 сентября. По нашим данным его отец вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртным. Пара официально не расписана, но у них есть еще двое общих детей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника регионального СК Людмила Гаврилова

Как отмечают следователи, о намерениях своего сожителя череповчанка могла не знать. Пока у комитетчиков к ней нет вопросов.

Подозреваемый уже был судим ранее. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а следователи решают вопрос о его аресте. Сейчас в СК возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). За это преступление череповчанину грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.