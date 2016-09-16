Саратов, 16 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Саратовский регион вошел в список из 34 субъектов РФ, которые дополнительно получат автомобили скорой помощи. Области выделено 40 машин: 1 переднеприводный «Форд», 29 заднеприводных «Газелей» и 10 полноприводных «УАЗов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

AKuptsova Машина Скорой помощи

Соответствующее постановление подписал 14 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте федерального правительства. В нем говорится, что Минпромторгу РФ дополнительно направляется 1 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи класса В (скорая медицинская помощь) и класса С (реанимационный автомобиль) для организаций, определённых Минздравом РФ, в соответствии с потребностями регионов. На эти дополнительные средства в 34 субъекта оступит ещё 473 машины.

«Скорые» должны быть доставлены в регионы до 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства от 10 августа 2016 года Минпромторгу РФ были направлены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей на закупку в текущем году автомобилей скорой помощи: 1317 машин и 40 единиц для учреждений ФМБА. Из них Саратовской области выделено 28 «скорых»: 1 «Форд» и 27 «Газелей».

Отметим также, что в муниципальные районы Саратовской области ранее были направлены 90 «скорых» и 41 школьный автобус.