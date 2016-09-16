Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Новый случай уничтожения объекта культурного наследия произошел в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 16 сентября, ИА REGNUM сообщили активисты городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбО ВООПИиК).

http://kanoner.com/ Снесенное здание в Усть-Ижоре. Фото предоставлено интернет-газетой «Канонер»

По данным градозащитников, в поселке Усть-Ижора Колпинского района на Шлиссельбургском шоссе, 199, снесён выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» постройки начала XX века, находившееся под охраной с 2001 года.

«Прошлой осенью КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, — прим. ред.) сообщал, что часть памятника находится в собственности у частного лица, имя которого не раскрывалось. Это лицо злостно не выполняло требования по сохранению объекта наследия, за что планировалось привлечь его к судебному разбирательству», — отметили градозащитники.

Более того, по их данным в сентябре 2015 года во время посещения Колпинского района вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил КГИОП ускорить работы по реставрации этого здания. Однако теперь реставрировать уже нечего.

Активисты СПбО ВООПИиК подготовили заявление в полицию о совершенном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа текущего года стало известно о самовольном сносе памятника деревянного зодчества — объекта культурного наследия «Дача при саде «Озерки» в Выборгском районе Петербурга. Распоряжением КГИОП от 10 июня 2016 года «Дача при саде «Озерки» была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. Однако это не спасло здание от уничтожения. КГИОП направил заявление о совершенном преступлении в УМВД Выборгского района Санкт-Петербурга.