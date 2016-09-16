Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум.

В Ростовской области жители и гости Волгодонска вспоминают жертв теракта. 17 лет назад рядом с домом №35 на Октябрьском шоссе взлетел на воздух грузовик, начиненный двумя тоннами взрывчатки. На этом месте теперь установлен памятник, к которому горожане возлагают цветы. Траурная церемония состоялась в 5:57, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в администрации города.

volgodonskgorod.ru Мемориал в память жертв теракта в Волгодонске

В митинге приняли участие те, кто первым пришел на помощь жителям высотки — спасатели, полицейские, медработники, огнеборцы. Молодые горожане у подножия мемориала выложили слово «Помним» из 300 свечей и заступили на вахту памяти. Цветы к памятнику продолжают нести до сих пор.

Напомним, что от разорвавшегося на мелкие детали автомобиля «ГАЗ-53» образовалась воронка диаметров 15 метров. Взрывная волна повредила еще 37 близлежащих многоэтажек. От действий террористов тогда погибло 19 человек, 73 — стали инвалидами, 16 тыс. горожан, в том числе более 1 тыс. детей, официально признаны пострадавшими. Спасло людей то, что девятиэтажка, на которую пришелся основной удар взрывной волны, не сложилась как карточный домик, иначе жертв было бы намного больше.Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в Волгодонске был частью серии терактов, осуществлённых в российских городах с 4 по 16 сентября 1999 года. Следствие полагает, что атака была организована лидерами незаконного вооружённого формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром.