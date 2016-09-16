Братислава, 16 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент Франции Франсуа Олланд 16 сентября впервые заявил то, о чем многие лидеры ЕС только думали — что возвращение США к политике изоляционизма может стать необходимым стимулом для создания европейским блоком своих собственных вооруженных сил, сообщает Figaro.

«Если США решат отойти от дел в мире, Европа должна быть способна защищать себя сама», — заявил глава Елисейского дворца по прибытии на саммит в Братиславе. «Для ЕС оборона — это вызов. Речь идет о том, что взять на себя судьбу мира, обзавестись потенциалом проецирования силы и гарантировать защиту как Франции, так и всей Европы».

Без европейской «армии» усиление военного сотрудничества между 27 членами является одной из тем саммита в столице Словакии. В ней Париж и Берлин видят инструмент поддержки ЕС в условиях выхода Великобритании. Франсуа Олланд добавил к этому еще один аспект — возможный отход США от защиты Европы, который может произойти после избрания нового президента. Находящиеся поблизости от России страны Восточной Европы особенно встревожены таким вариантом развития событий.

Глава Елисейского дворца не называл имя кандидата-республиканца Дональда Трампа, однако очевидно, что именно на него и намекал президент Франции, поскольку Трамп неоднократно выражал пренебрежение ЕС и называл НАТО «устаревшей» организацией.