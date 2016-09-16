Москва, 16 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Посольства и консульства РФ, находящиеся на Украине, организуют избирательные участки в своих зданиях, чтобы граждане РФ, находящиеся на украинской территории, смогли проголосовать. Об этом 16 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В самом посольстве, конечно, будет голосование организовано самих дипломатических учреждений, там же работают российские граждане», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что украинские власти не могут запретить проведение выборов на территории диппредставительств, и обязаны принять все необходимые меры по обеспечению безопасности посольства в Киеве и консульств в Харькове, Одессе и Львове: «Они обязаны гарантировать безопасность дипломатических учреждений по Венской конвенции».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.