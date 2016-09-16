Москва, 16 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. За 10 лет ЦБ отозвал лицензии у 463 кредитных организаций. Соответствующие данные за период с 1 января 2006 по 1 января 2016 года размещены на сайте мегарегулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В 2015 году ЦБ продолжил работу по выводу с рынка банковских услуг кредитных организаций, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера — число таких кредитных организаций составило 34 и практически осталось на уровне показателей 2014 года — 36 кредитных организаций.

Одновременно увеличилось количество банков, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала — 29 (31%) против 14 (16%) в 2014 году. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны в связи с устойчивой неплатежеспособностью — с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 году до 14% (13 кредитных организаций) в 2015 году.

По состоянию на 1 января 2016 года ликвидационные процедуры осуществлялись в 265 кредитных организациях, в том числе: 213 банков (80,38% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций) признаны арбитражными судами банкротами, в них открыто конкурсное производство и назначены конкурсные управляющие.

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АСВ с начала своей деятельности в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляло соответствующие функции в 466 кредитных организациях, говорится в документе.

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По состоянию на 1 января 2016 года ликвидационные процедуры завершены в отношении 235 кредитных организаций, в которых АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора), в том числе в отношении 150 кредитных организаций была проведена процедура конкурсного производства, отмечает ЦБ.

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