Рим, 16 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В рамках внеконкурсного показа Венецианского кинофестиваля под продолжительные аплодисменты прошла мировая премьера первого после десятилетнего перерыва фильма Мела Гибсона «Зазубренный хребет», ее рабочее название «По соображениям совести». Фильм основан на реальной истории рядового Десмонда Т., которого играет Эндрю Гарфилд. Во время Второй мировой войны он спас на Окинаве 75 американских солдат, хотя никогда не стрелял и не брал в руки оружие из-за религиозных убеждений. Отказавшись от оружия, Десмонд стал санитаром. Он эвакуировал раненых с линии огня, не боясь обстрела. Однажды его ранило осколком гранаты, второй раз его настигла снайперская пуля. Но он продолжал оказывать помощь нуждающимся.

Цитата из к/ф «Зазубренный хребет». реж Мел Гибсон. 2016. США Строй

Бюджет картины 55 млн долларов. В американский прокат картина выходит с 4 ноября.

Цитата из к/ф «Зазубренный хребет». реж Мел Гибсон. 2016. США В казарме

После публичного скандала и общественного порицания, обвинений в расизме и антисемитизме, даже некоторого презрения и забвения, Мел Гибсон снова оказался в центре внимания. А после положительной реакции критиков на фильм последовал теплый прием картины публикой. И после премьеры в Sala Grand режиссера и актеров, а также представителей съемочной группы пригласили подняться на сцену, чтобы зрители могли их поприветствовать. Кроме Эндрю Гарфилда, в фильме снимались Винс Вон, Тереза Палмер, Хьюго Уивинг. Приветствие сопровождали восторженные крики фанатов Мела Гибсона, одетых в стиле фильма «Храброе сердце».

Появившись на красной дорожке с шикарной бородой, он отобрал у других звездных актеров все внимание толпы. Восторгам публики, а особенно женской её части, не было предела. Возвращение Мела Гибсона смело можно назвать триумфальным. «Выживание — это единственной слово, которое я использую, говоря о Голливуде», — сказал Гибсон. В американском кино он — отдельная планета. Вряд ли кто-то станет спорить с этим.