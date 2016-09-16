Вашингтон, 16 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Архиепископ Филадельфии Чарльз Чапут отметил, что за все 50 лет его голосования на выборах он никогда еще не видел, чтобы две основные партии одновременно выдвигали кандидатов, имеющих «такие серьезные недостатки». Об этом монсеньор заявил во время лекции в католическом Университете Нотр-Дам, передает британская католическая газета Catholic Herald.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Не называя открыто по имени номинантов — республиканца Дональда Трампа и демократа Хиллари Клинтон — архиепископ сказал, что они являются «очень плохой новостью для нашей страны, хотя и по-разному». Один из кандидатов, «по мнению многих людей, является агрессивным демагогом с импульсным стилем решения проблем». А с другой стороны ему противостоит персона, которая, «по мнению многих людей, является преступным лжецом с несвежими идеями и плохими приоритетами».

Но выборы действительно имеют значение, предупредил Чапут. В частности, следующий президент, скорее всего, назначит несколько судей Верховного суда. Одно место вакантно со смертью Антонина Скалиа, а двум другим судьям, Рут Бейдер Гинзбург и Энтони Кеннеди, по 83 и 80 лет соответственно. Также будущему главе Белого дома придется принимать жизненно важные внешнеполитические решения.

Вместо того, чтобы ныть или заламывать руки в ситуации, когда сформирована такая политическая среда, что граждане не чувствуют своего участия в деятельности «большого механического Голема, именуемого Вашингтоном», сказал монсеньор, ситуация требует от «нас изменить страну, изменив себя». Как подчеркнул архиепископ Филадельфии, «будущее американской нации зависит от укрепления традиционной семейной и церковной жизни».