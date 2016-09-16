Астана, 16 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана по договоренности с израильской компанией приняло на вооружение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Sky-lark и Hermes. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил Жанту Мамашев, начальник отдела беспилотных летательных аппаратов ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» в ходе четвертого Форума машиностроителей Казахстана.

Daniel J. McLain Беспилотник серии Sky-Lark

«В настоящее время прорабатывается вопрос по заключению договоров по поставке необходимого оборудования, по организации линии сборки и технического обслуживания данных беспилотников, а также обсуждаются вопросы лицензирования и передачи ноу-хау технологий по сборке и техобслуживанию данных БПЛА в Казахстане», — рассказал Мамашев о планах сотрудничества.

Заключить договор стороны планируют до конца 2016 года, оборудование будет поставлено в течение шести-семи месяцев, добавил Жанту Мамашев. По его словам, с учетом времени поставки, производство, сборка новых беспилотников и техническое обслуживание уже имеющихся на вооружении Минобороны БПЛА планируется в 2017 году.

«На начальном этапе планируется сборка до 5−10 комплексов БПЛА в год с последующим ростом до 20 комплексов», — назвал цифры Мамашев.

Технические специалисты ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» пройдут обучение в Израиле, после того как будет подписан договор о передаче технологий, добавил Мамашев.

Напомним, это не первый опыт сотрудничества казахстанских военных с израильскими компаниями, причем предыдущий закончился скандалом и отставкой министра обороны.

В 2009 году перед судом предстал бывший вице-министр обороны Казахстана Кажимурат Маерманов, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Также был арестован гражданин Израиля Борис Шейнкман. По версии следствия, вице-министр обороны и представитель израильских оружейных корпораций заключили сделку, в результате которой бюджет Казахстан недосчитался 82 млн долларов. Сделки заключались с израильскими фирмами Imi и Soltam-Systems, официальным представителем которых являлся Шейнкман, по приобретению Казахстаном реактивных систем залпового огня «Найза» и модернизации артиллерийских систем «Семсер» и «Айбат».

Следователи Комитета национальной безопасности установили, что оружие, которое продали казахстанской стороне как сверхсовременное, оказалось недоработанным: стволы пушек приходили в негодность после первых же выстрелов.

После скандала министр обороны Даниал Ахметов был снят с должности.