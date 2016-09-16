Новосибирск, 16 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Такого количества важных лиц федерального, регионального и муниципального уровня Кировский район Новосибирска, наверное, до сегодняшнего дня одновременно никогда не видел. Министр культуры РФ Владимир Мединский, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, член Совета Федерации Надежда Болтенко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, первый заммэра Виктор Игнатов, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, председатель новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества Михаил Обласов, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров и еще большое количество представителей объединений и союзов.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске появился памятник «Матерям и женам защитников Отечества»

Анна Алябьева ИА REGNUM На открытии собрались представители федеральной, региональной и муниципальной власти

Все они собрались сегодня на открытии скульптурной композиции «Матерям и женам защитников Отечества». Памятник поставили неподалеку от районный администрации, в начале аллеи им. А. Петухова.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске появился памятник «Матерям и женам защитников Отечества»

«Этот памятник, мне кажется, такой очень интересный и необычный. Потому что он не посвящен какому-то конкретному лицу, он очень мирный и посвящен тем, ради кого живут и благодаря кому живут и защищают нашу Родину. Он посвящен женам, матерям, тем, кто ждет», — сказал на открытии министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Я из своего опыта говорю, как ветеран боевых действий, участвовавший во многих событиях, — не самое страшное самому идти в атаку, страшнее посылать и ждать. Самые главные — это те люди, которые нас ждут, наши матери, жены. Нигде в Российской Федерации памятника матерям и женам защитников Отечества нет. Сегодня он открылся в Новосибирске. И я думаю, это та небольшая доля уважения ко всем матерям и женам, которые дождались своих детей и мужей, и тем, которые, к сожалению, не дождались», — подчеркнул Сергей Меняйло.

«Очень символично, что именно в сентябре мы открываем этот памятник. 7 сентября 1941 года женщины объединились в Советском Союзе в антифашистский Комитет советских женщин. 75 лет назад женщины в тылу ковали победу. Это наши сибирячки, они трудились на предприятиях, работали на полях, рожали и воспитывали детей, но они принимали еще и те семьи, которые были эвакуированы в нашу Новосибирскую область. Сколько нужно было сил, терпения, желания, здоровья для того, чтобы свершилась эта Великая Победа», — отметила Надежда Болтенко.

Анна Алябьева ИА REGNUM Открывали памятник представители федеральной и региональной власти

Инициатором выступило Российское военно-историческое общество. В жизнь идею воплотил российский скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович. И, как заявил мэр города Анатолий Локоть, в работе — от идеи до установки памятника — «было полное согласие».

Анна Алябьева ИА REGNUM «Он не посвящен какому-то конкретному лицу. Он посвящен женам, матерям — тем, кто ждет»

«Ко мне обратился мой заместитель Виктор Игнатов. Сказал, что есть такая идея со стороны Военно-исторического общества. Мы выбирали то место, где должен стоять этот памятник. У нас в городе довольно много памятных мест. И остановились на Кировском районе, потому что отсюда ушли ребята на Безымянную высоту. И в этом — символизм», — считает Локоть.

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Слов благодарности матерям и женам было сказано сегодня немало. Только этот праздник, посвященный открытию памятника, конечно же, с трепетом в сердце, но с грустью и слезами на глазах. Все понимают, сколько этим женщинам пришлось выдержать и вытерпеть. Сколько слез было пролито. Сколько похоронок получили многие из них, но продолжали бороться со всеми и ждать…

И пусть сегодня открыт первый и пока что только один подобный памятник, у каждого, кто сегодня пришел посмотреть на него, он свой. Например, у председателя ТОС «Затулинский» Елены Кургиной этот памятник — воспоминание и напоминание о том, сколько пришлось вытерпеть ее матери.

«Этот памятник всколыхнул во мне чувства — до слез. Слезы в горле стоят. Вспоминаю свою мать, которая в военное время 16-летней девчонкой работала трактористом. Представляете, какой тяжкий труд испытала она, работая сутками, неделями, не вылезая из трактора, занимаясь пахотой. Я как представлю, в каких она условиях девчонкой работала, у меня слезы на глаза наворачиваются. Этот памятник мне будет всю жизнь напоминать об этом», — поделилась Елена Кургина с ИА REGNUM своими эмоциями.

Для председателя совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Валентины Левченко памятник — напоминание о судьбе ее и ее матери, они обе знают, что такое ждать тех, о ком сердце болит ежесекундно.

«Еще на этапе возникновения этой идеи я была настолько впечатлена тем, что такое грандиозное событие готовится. И когда сегодня шла, то думала, что бы я сказала на открытии. У нас в районе в живых осталось 1720 тружеников тыла, большая часть из них женщины. Это люди, которые не привыкли о себе говорить. Помните у Михаила Исаковского: «Да разве об этом расскажешь В какие ты годы жила! Какая безмерная тяжесть На женские плечи легла!» — в этих строках, что называется, вся боль и ожидания, и этой безмерной работы с мыслями о том, как там. Ждать хуже всего. Я это знаю, потому что, когда были события в Ираке, мой сын был на Красном море (он командир танка морской пехоты). Он горел в танке. И я знаю, что такое ждать. И я знаю, как моя мама ждала отца. Как, работая на военном заводе, она теряла детей. Нас было 12 детей у нее, осталось двое довоенных и двое послевоенных. И таких матерей на нашей Руси — много», — сказала ИА REGNUM Валентина Левченко.

Правда, сам памятник понравился не всем жителям Новосибирска. Иван Вегнер сказал ИА REGNUM, что «ожидал совсем другое увидеть».

«Если бы не вот эта фуражка на мальчике, то я бы сказал, что это уже памятник современникам, а не женщинам тех лет. Здесь не воспроизведено ничего исторического. Если сейчас молодежь посмотрит на это, то едва ли у них будет ассоциироваться с прошлым. Я бы хотел видеть панораму», — подчеркнул он.

Но все пришедшие сегодня согласны в одном: главное не то, какой памятник, а кому он посвящен.

(…)

За все ты бралася без страха.

И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,

Умела — иглой и пилой.

Рубила, возила, копала —

Да разве всего перечтешь?

А в письмах на фронт уверяла,

Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,

И там, на переднем краю,

Они хорошо понимали

Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву

И встретить готовый ее,

Как клятву, шептал, как молитву,

Далекое имя твое…

(Михаил Исаковский. «Русской женщине»)