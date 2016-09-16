Архангельск, 16 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В рамках программы мероприятий проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге Конгресса Университета Арктики состоялся ряд встреч координаторов грантовых программ Баренц+/Barents+ и Север к Северу/North2North, нацеленных на развитие академической мобильности студентов и преподавателей в северном регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе САФУ им. Ломоносова.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Участники встречи по программе Баренц+, финансируемой правительством Норвегии и оказывающей поддержку программ академических обменов между образовательными учреждениями севера Норвегии и России, подвели итоги совместной работы в предыдущем учебном году, обсудили инструменты мотивации к участию в программах, возможности увеличения размера гранта в связи с высокими транспортными расходами. В 2015—2016 учебном году наиболее популярными формой мобильности для студентов из России (Архангельск, Мурманск, Сыктывкар, Петрозаводск, Ухта) стало семестровое обучение (45%), а также 1−2 недельные стажировки (10%). Преимущество для выделения гранта имеют групповые образовательные проекты с участием преподавателей и студентов.

Серьезным вызовом для реализации программы остается дисбаланс мобильности, связанный с низкой мотивацией норвежских студентов к обучению за рубежом. Всего 1% от общего количества норвежских стипендиатов прошел семестровую программу в России. Основными причинами является недостаточное количество программ на английском языке в российских вузах, большой выбор привлекательных направлений мобильности в другие страны мира, представление о России как стране с недостаточным уровнем психологического и бытового комфорта, общий низкий уровень владения английским языком среди жителей северных городов. По итогам встречи были предложены новые инструменты мотивации, а также принято решение о введении дополнительного трэвел-гранта в следующем раунде подачи заявок.

В рамках отдельного выступления были представлены возможности сотрудничества между учреждениями высшего образования Норвегии и России по линии Норвежского центра международного сотрудничества в сфере высшего образования SIU. Приятно отметить, что по итогам прошлого года САФУ стал российским вузом-лидером по количеству одобренных заявок по программе «Крайний север» (High North Programme). На втором месте и третьем месте Высшая школа экономики и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Решению данных задач, по мнению координаторов, будет способствовать введение с весны 2017 года отдельной должности вице-президента Университета Арктики по мобильности.