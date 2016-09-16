Киев, 16 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко хочет встретиться с кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов, чтобы заручиться их поддержкой. Об этом он сказал 16 сентября в Киеве на 13-м ежегодном форуме «Ялтинской европейской стратегии», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я выступал в 2014 году в Конгрессе США, я чувствовал мощную поддержку Украины от обеих партий. Это было проявление поддержки от американского народа, несмотря на то, за кого они голосуют. Я верю, прежде всего, в американский народ. Демократическая страна не может игнорировать мнение народа. У меня будет встреча с президентом Обамой. Я также попросил о встрече с двумя кандидатами. Один уже согласился, это Клинтон, мы надеемся на подтверждение Трампа», — сказал Порошенко.

Он заверил, что у него есть нужные аргументы, чтобы заручиться поддержкой будущего президента США. «Мы имеем достаточно много аргументов, чтобы их мотивировать для поддержки Украины», — считает Порошенко.

По его словам, власти Российской Федерации хотят развалить Европейский союз и НАТО.

«Я ознакомился с работой кремлевских стратегов, которые уже планируют следующий экзот, для того чтобы изменить проевропейские политические элиты, подорвать западные европейские ценности и разрушить ЕС и Трансатлантический альянс. Результат — шанс построить альтернативную Европу появился. Это будет Европа, построенная на эгоизме, популизме и цинизме с выборами в ключевых европейских столицах. Следующий месяц будет мгновением истины для Запада, и сегодня мы должны готовиться к этой потенциальной реальности… Россия пытается «влезть в голову» западной цивилизации: евроскептицизм, антиамериканизм, изоляционизм разрушают систему координат Запада», — добавил Порошенко.

Напомним, в июле 2016 года Трамп заявил, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России, и США должны это учитывать. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о своей готовности признать Крым частью РФ, он в очередной раз повторил свой тезис о том, что готов рассмотреть этот вопрос, и отметил, что, насколько ему известно, большинство жителей Крыма сделали свой выбор в пользу России.