Токио, 16 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Японские автопроизводители, занизившие показания расхода топлива, будут оштрафованы на сумму до 300 тыс. иен ($ 2 тыс. 941) за каждую модель автомобиля, технические характеристики которого не соответствуют реальности, заявило министерство транспорта Японии, сообщает 16 сентября Reuters.

Tomasz Mikolajczyk Mitsubishi

«Штраф в размере 300 тыс. иен ($ 2 тыс. 941) может показаться низким … но это только одно из нескольких наказаний», — сказал Такао Онода, представитель министерства транспорта Японии.

Напомним, ранее компании Mitsubishi запретили продажу четырех моделей легковых автомобиле в течение двух месяцев, чтобы исправить в документации ложные показатели расхода топлива на 100 км пробега.