Новосибирск, 16 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. 13-летняя девочка, которая потеряла сознание на уроке танцев в Новосибирске, скончалась еще до приезда врачей скорой помощи. Об этом, как передает РЕН ТВ, рассказала сестра погибшей школьницы в одном из пабликов в соцсетях.

Эдгар Дега. Отдыхающая танцовщица

«Местные врачи не успели доехать до места происшествия, а сама школьница скончалась на руках у отца», — уточнила девушка.

При этом она добавила, что скончавшаяся девочка очень мало ела, из-за чего у нее «не было сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября сотрудники управления СКР приступили к проведению доследственной проверки по факту гибели 13-летней школьницы в Новосибирске.

По данным ведомства, учащейся общеобразовательной школы Ленинского района стало плохо 15 сентября на уроке танца. Через некоторое время ребенок умер.

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