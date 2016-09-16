Рига, 16 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Чтобы решить вопросы о возможностях латвийских рыболовецких судов работать на северо-востоке Баренцева моря, будет создана группа отраслевых экспертов. Об этом договорились сегодня, 16 сентября, министр земледелия Янис Дуклавс и посол России в Латвии Александр Вешняков, сообщает портал Mixnews.lv.

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Как сообщили в Минземледелия, на встрече обсуждались важные для латвийских рыбаков вопросы рыбного лова в Баренцевом море, в районе, управляемом Комиссией по рыбной ловле в Северо-восточной Атлантике.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с середины 2014 года латвийские рыбаки ловят в этом районе снежных крабов. Этим же промыслом занимаются литовские и испанские суда, планируют начать его и поляки. Риски для Латвии возникли после того, как Еврокомиссия в апреле 2016 года сообщила о нововведении — необходимости согласовывать разрешение на вылов с Россией, поэтому судам нужно искать другие возможности.

Латвийские рыбаки заинтересованы в вылове снежных крабов, так как это дорогой и востребованный продукт.

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